Marmo e parco, no ai piani. La Cisl boccia i documenti: "Variazioni non necessarie"

La Cisl dice "no" al piano regionale sul marmo e "no" al piano integrato del Parco. In un lungo intervento Andrea Figaia della Ust Cisl Toscana Nord e Simona Riccio di Filca Cisl Toscana esprimono le loro perplessità sui temi emersi durante il recente tavolo regionale, quello sulle problematiche legate all’escavazione. "Come Cisl al momento non condividiamo una variazione al piano regionale cave – spiegano i due sindacalisti – Alcuni Comuni per esempio non hanno ancora adottato i Pabe, e non appare né utile né necessaria una variazione in corso d’opera. Nel merito delle discussioni, piuttosto veloci e non molto approfondite, si sono discusse due direttrici. Una riguarda Carrara, l’altra riguarda il Parco delle Apuane". Figaia e Riccio intervengono poi sulla questione dello smaltimento dei detriti.

"L’associazione industriali è intervenuta ponendo la questione dei fossi su Carrara – proseguono i due sindacalisti – che sembrerebbe un po’ impantanata con il demanio e andrebbe capita meglio, e in seguito alla possibilità di vendere tutti i residui dell’escavazione, che sappiamo essere assai imponenti nella quantità, senza incidere sulla vendita dei blocchi cosiddetti ‘buoni’. Ma alcuni detriti erano presenti già prima delle nuove normative, e vanno evidentemente smaltiti. La sindaca Serena Arrighi ha riferito di una riunione del 2023 con la Regione per agevolare lo smaltimento nell’ottica di un aggiustamento normativo, ma siamo sempre a modeste quantità, nell’ordine del 5%".

In merito al parco "vari interventi istituzionali hanno portato acqua al mulino della variazione del piano integrato del Parco – aggiungono Figaia e Riccio – proposta che sembrerebbe essere stata accolta dall’assessore regionale, quando ha detto che sarà rimandato al Parco per i necessari aggiustamenti giuridici ma di merito. Piano a cui come sindacato dovremmo ripartecipare per la sua stesura, confermando le critiche poste al tempo e sperando di non dover aggravare la nostra valutazione. Su Carrara invece l’assessore regionale si è detto disponibile a un intervento ad hoc, ‘non sostanziale’ insomma, per quanto riguarda la possibile evacuazione e vendita di terre, senza andare a incidere sulla quantità di marmo ‘buono’ da vendere. Ha anche aperto alla stesura di un programma di riunioni e commissioni sui vari temi del marmo". Ma a Carrara che fine ha fatto il tavolo della cosiddetta tracciabilità? Si domandano i sindacalisti. "Più il tempo passa e più le imprese potranno districarsi meglio nel silenzio comunale, e poi sarebbe bene affrontare la questione del valore medio di mercato – puntualizzano gli esponenti della Cisl – che al compimento del quarto anno (2024) deve essere rideterminato per evitare minori incassi al Comune ed alla Regione". Per tutti questi motivi Figaia e Ricci sostengono che non sia opportuno "mettere mano a cambiamenti. Con la prossima legislatura ci sarà il tempo per iniziare una discussione in merito".