Marmo, salta il tavolo sulla filiera: Le aziende non presentano i dati

Carrara, 20 luglio 2023 – L’incontro era stato convocato per avere i dati sulla filiera del marmo, ma le aziende non li possiedono. Così il tavolo di concertazione sull’applicazione della legge 35 sugli agri marmiferi è saltato.

La sindaca Serena Arrighi, battendo i pugni sul tavolo, ha così riaggiornato la seduta con le imprese a metà settembre. Le aziende del lapideo avranno tempo un mese e mezzo per raccogliere e presentare i numeri relativi così come prevede la legge regionale che impone in cambio delle concessioni all’escavazione la lavorazione in loco almeno del 50 per cento dell’escavato.

Nel frattempo, vista l’impossibilità di Confindustria nel fornire i numeri, saranno costituite due commissioni tecniche, una sulla tracciabilità e l’altra sulla filiera. Per quanto riguarda la tracciabilità e le percentuali di lavorazione in loco, la Sagevan di Gemignani e Vanelli e una delle poche aziende, se non l’unica, già pronta a fornire i dati al Comune. Per una questione aziendale la Sagevan da cinque anni traccia ogni materiale che passa dall’azienda, elaborando una sorta di carta di identità per ogni blocco o lastra. Non solo una questione gestionale, ma anche una garanzia a tutela della clientela, che così può sapere in qualsiasi momento la provenienza e le caratteristiche del materiale.

Un modello quello della Gemignani e Vanelli che le altre aziende potrebbero prendere come spunto per arrivare preparate alla scadenza di settembre, quando la sindaca chiederà di nuovo i dati sulle percentuali di lavorazione in loco. In tutto questo resta il grande problema degli informi, troppo costosi per essere lavorati in loco, e troppo difficili da fare lavorare in altre nazione per i pesanti dazi richiesti per sdoganarli. La questione degli informi necessiterà di un ragionamento più ampio all’interno della percentuale di almeno il 50 per cento della lavorazione in loco richiesta dall’articolo 21.

Sulla filiera di interviene Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil: "Per noi la lavorazione in loco di almeno il 50% del materiale escavato resta un elemento ineludibile – scrive il sindacalista –. Ieri gli imprenditori si erano impegnati a fornire i dati relativi ai quantitativi attualmente lavorati in loco. Purtroppo, anche nell’ultimo incontro abbiamo assistito al solito atteggiamento di chiusura, e nessuno ha portato dei numeri.

Da parte datoriale ci si è continuati a trincerare dietro l’impossibilità di realizzare la filiera. Addirittura, arrampicandosi sugli specchi, si è pure provato ad argomentare che ci sarebbero problemi legati alla privacy, che renderebbero difficoltoso fornire i dati. Si esca dal solito ricatto, serve trasparenza, ma serve soprattutto invertire una tendenza. Chi continua ad affermare ciò, tra l’altro dopo la firma delle prime convenzioni, a questo punto lo fa solo per mantenere lo status quo. Noi siamo assolutamente determinati nel dire che bisogna andare spediti verso l’applicazione della normativa regionale, sono infatti passati già 8 anni dall’approvazione della legge 35, il tempo dei tatticismi è davvero scaduto.

Tra l’altro nella ratio della normativa – aggiunge Del Vecchio –, non si distingueva tra bene estimato e agro, cosa che invece oggi viene fatta a seguito dell’interpretazione che ha scorporato i beni estimati dal computo. Nonostante ciò per gli imprenditori continua a non bastare. Come possiamo leggere da tutte le analisi, oggi in cava lavorano sempre meno lavoratori a fronte dell’avvento tecnologico, però continuano ad aumentare i profitti. Questa tendenza va rovesciata, per noi tracciabilità del materiale escavato e lavorazione in loco sono requisiti irrinunciabili".

Alessandra Poggi