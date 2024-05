Marmo bianco e Coro Monte Sagro. Concerto al teatro degli Animosi Il Coro Monte Sagro presenta l'opera lirica 'Marmo bianco' in anteprima al Teatro degli Animosi per il suo 60esimo anniversario. Diretto da Alessandro Buggiani, l'ensemble musicale esegue la musica di Roberto Martinelli con un cast di talentuosi interpreti. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura locale.