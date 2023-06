Il torrente imbiancato. L’allarme marmettola guarda anche alle falde delle terme di Equi

Fivizzano (Massa Carrara), 8 giugno 2023 - Sono bastate poche ore di pioggia e il torrente Catenella, che attraversa Equi Terme, è diventato bianco di marmettola. L’allarme è stato lanciato da Legambiente, che ha puntato subito l’indice sulla cava Cattani-Lisciata, unica attiva tra il Solco di Equi e il Circo glaciale del Pizzo d’Uccello, ed ha segnalato lo sversamento al Comune di Fivizzano e ai Carabinieri forestali. "La marmettola mescolata a terre di cava corrompe la vita biologica fluviale – dice il vicepresidente di Legambiente Matteo Tollini –. Il torrente Catenelle nasce e scorre per una parte nell’area del Parco delle Alpi Apuane e parte in una zona contigua. Considerata l’elevata importanza e vulnerabilità ambientale dell’area, oltre alla vocazione al turismo naturalistico e termale, abbiamo chiesto alle autorità di intervenire con massima urgenza per interrompere l’inquinamento e predisporre controlli". Sembra da escludere che il fenomeno possa aver interessato anche le falde che alimentano gli impianti termali.

"Il Comune – assicura il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti –. farà le verifiche del caso e poi leggerà le relazioni dell’Arma e dell’Arpat. Così saremo in grado di capire intanto se è marmettola e poi la causa dello sversamento che ha provocato torbidità. A monte abbiamo una cava attiva e un’altra ferma da tempo, bisogna capire da dove esce il problema". "Accade tutte le volte che piove – dice il presidente Alberto Putamorsi –. ed è legato all’escavazione, si tratta di ravaneti vecchi di decine d’anni che quando piove si dilavano. Il Parco è uno dei soggetti interessati con altri enti, ma quella più interessata è l’Arpat che sta facendo bene il suo mestiere con i controlli". Le cave quando chiedono le autorizzazioni preparano piani di coltivazione che devono tenere conto di una serie di prescrizioni per ridurre al minimo l’impatto.

Tra le indicazioni della Conferenza dei servizi nella procedura di valutazione dell’impatto ambientale della cava, riunitasi nel gennaio 2022 con rappresentanti di Fivizzano, Unione Comuni, Provincia, Regione, Soprintendenza archeologica, Autorità di bacino, Arpat e Asl, era stato sottolineato da Arpat che la marmettola nella cava Cattani-Lisciata doveva essere trattata come rifiuto, non contenere limi, la pulizia dei piazzali doveva essere quotidiana in presenza di lavorazioni e la viabilità nonché i piazzali di coltivazione mantenuti con la regimazione di dossi e canalette in grado di convogliare il materiale di risulta in un bacino e le acque meteoriche raccolte e intubate sino alla cisterna di filtrazione e decantazione.

Ma a infastidire la comunità locale è anche il continuo via vai di camion che servono la cava e intasano la strada di Equi. E gli abitanti sono ormai esasperati. "Faremo osservazioni su questa vicenda anche come Commissione regionale tutela ambiente montano del Cai – annunciano i soci del club locale – occorre cercare i motivi e fare in modo che non si ripetano fenomeni simili, che però non sono una novità. Ieri l’acqua del torrente è tornata chiara, ma ci sono sempre torbidità di base e marmettola depositata. A noi interessa mantenere l’ecosistema che è unico e importante". Tra l’altro l’area presenta diverse testimonianze della presenza dell’uomo preistorico. " Il torrente Catenella o Lucido di Equi è alimentato da diversi canali e torrenti tra cui il Solco: una stretta forra scavata nei marmi e nei calcari selciferi del complesso metamorfico delle Alpi Apuane – spiega la geologa Simona Baldi –. Nella zona del Solco ce ne sono diverse: la Tana della Volpe è ritenuta una grotta sepolcrale ed il Buco del Diavolo potrebbe essere legato ad un antico culto delle acque".