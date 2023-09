Marmettola nei Canali di Massa: Esposto in Procura per la Cava Padulello

Un "eccezionale inquinamento da marmettola nel fosso delle Marinelle e nel Canale del Pianone, importanti affluenti del Frigido". E’ il contenuto dell’ultima denuncia depositata alla Procura di Massa dall’associazione Apuane Libere. Una situazione emersa dopo l’ultimo sopralluogo che fa seguito all’ordinanza di sospensiva del Parco delle Alpi Apuane alla ditta Sermattei Serl per la cava Padulello, anticipata nei giorni scorsi da La Nazione. I volontari di Apuane Libere sono tornati a "monitorare la zona alle pendici del Monte Cavallo, trovando una bruttissima sorpresa – racconta l’associazione -. Come si evince da immagini e filmati che abbiamo messo a disposizione degli organi inquirenti, la presenza di rifiuti speciali nei corsi d’acqua in corrispondenza della cava sono ingenti. In particolare, le fotografie prodotte dai nostri soci volontari evidenziano in maniera incontrovertibile da dove arriva quell’acqua contaminata che ha probabilmente contribuito a mettere in ginocchio il paese di Forno per ben 10 giorni nel mese di novembre scorso: tutte le gigantografie prodotte saranno fatte poi visionare al Presidente della Repubblica, nel corso di quella audizione che abbiamo in questi giorni richiesto". E’ questo infatti l’altro fronte su cui si muove Apuane Libere che ha deciso dopo la cinquantesima denuncia ambientale di formare un pool di avvocati volontari e di chiede un incontro formale con il presidente della Repubblica: "Quando saremo ricevuti – evidenzia Gianluca Briccolani, presidente di Apuane Libere -, porteremo delle stampe fotografiche in grande formato di immagini prodotte sulla catena montuosa apuane che parlano da sole di come gli imprenditori del settore lapideo non si curino minimamente delle leggi nazionali vigenti in materia ambientale".