Marmettola: botta e risposta tra Balloni e Up

Lo stato di salute del Frigido a causa della presenza della polvere di marmo, o marmettola, diventa tema di scontro politico. Per il consigliere della Lega, Paolo Balloni (nella foto), "sostenere che sia un fiume biologicamente morto è scorretto e screditante". Il riferimento è alle parole di Flavio Bianchini, direttore di Source International, intervistato da ’Report’ su RaiTre. "L’amministrazione comunale, di concerto con molte associazioni del territorio, ha pianificato e attuato azioni di ripopolamento del fiume, di monitoraggio delle specie ittiche, di pulizie dall’alveo da rifiuti antropici e altre attività di sensibilizzazione ai temi ambientali. Queste azioni sono, in parte, contenute all’interno del Contratto di Fiume, sottoscritto da Comune (capofila), Parco delle Apuane, Consorzio di Bonifica con aziende e associazioni del territorio, per un totale di 20 soggetti che hanno proposto, pianificato e attuato azioni di valorizzazione del fiume, che non possono essere penalizzate da una dichiarazione così screditante, diffusa a livello nazionale nel servizio".

Unione Popolare, invece, invita l’ex assessore Balloni a leggere la lettera del Ministero dell’Ambiente di ottobre: "La marmettola, oltre a ridurre l’ossigenazione delle acque e inibire la crescita delle alghe e delle piante acquatiche, occupa gli interstizi dell’alveo utilizzati dai macroinvertebrati come rifugi o aree per la riproduzione e danneggia in modo diretto gli organismi stessi, rendendo difficile lo sviluppo di una comunità macrobentonica stabile e diversificata", mentre sul Contratto di fiume evidenzia che di fatto è rimasto lettera morta: "Nessuno dei progetti presentati è stato preso in considerazione e c’era pure quello per individuare la tracciabilità della marmettola, la sua provenienza, per individuare chi effettivamente inquina le nostre acque. Ma anche questo progetto non interessa all’amministrazione".