Marito e moglie accusati dal Comune

MASSA

Si conoscerà, nel migliore dei casi, solo il 7 dicembre la sentenza del processo per turbativa d’asta che vede il Comune di Massa parte civile. Sotto accusa ci sono due imprenditori liguri, per la precisione marito e moglie, che due anni fa hanno partecipato alle gare per “appaltare“ le quattro spiagge comunali (delle quali due ai Ronchi). Ebbene, i due hanno partecipato ad una gara senza però dire che sono sposati. Risultato: il marito ha vinto ma poi ha rinunciato e l’appalto è finito al secondo classificato, la moglie, che aveva offerto meno. Ma quando i funzionari del Comune hanno fatto qualche controllo, hanno scoperto che le buste erano uguali, i caratteri identici, il commercialista indicato era lo stesso. A quel punto hanno ampliato la ricerca e scoperto che erano sposati. Alla fine il Comune ha affidato la spiaggia ai Ronchi al terzo classificato nella gara che non aveva alcun rapporto di parentela con i due. Ma aveva offerto 20mila euro in meno al Comune. Il “caso“ è anche davanti al tribunale civile per un risarcimento ma ieri mattina, dopo un duello in punta di diritto tra il giudice, l’avvocato Dino Del Giudice (parte civile) e il difensore dei due, è stato rinviato tutto al 7 dicembre.

A.Lup.