Marina Pratici in tour internazionale Dopo Barcellona sbarca a Dublino

Sempre più internazionale il percorso letterario di Marina Pratici. Recentemente ospite del Festival Internacional "La mujer en las letras", organizzato da Unam (Università nazionale autonoma del Messico), sotto la direzione della professoressa Beatriz Soavedra Castélum, e impegnata in un ciclo di conferenze a Liegi e a Barcellona con i docenti universitari belgi, Jean Marie Dubois e Augustine P. Martel, la scrittrice aullese sarà ora a Dublino per presentare il suo ultimo libro, il saggio "Fotologia dell’ombra". L’opera, ventiduesima pubblicazione dell’autrice, è uscita per Helicon Edizioni, casa editrice per la quale Marina Pratici dirige quattro collane editoriali, ed è un saggio su quattro grandi personaggi della letteratura ottocentesca e novecentesca: T. S. Eliot, James Joyce, Pier Paolo Pasolini e Marcel Proust, i quali sono legati da un centenario (nel 1922 nasce Pasolini e muore Proust, escono l’Ulisse di Joyce e La terra desolata di Eliot) e da una capacità di indagine dell’ombra che non ha eguali nella storia della letteratura.

Il nuovo saggio di Marina Pratici è corredato da note critiche di Augustine P. Martel, docente universitario belga, e di Rodolfo Vettorello, poeta milanese candidato al Premio Nobel per la letteratura. Il tour internazionale di presentazione dell’opera, già tradotta in inglese, spagnolo e tedesco, ha avuto inizio dalla Spagna, dalla libreria "Le Nuvole" di Barcellona, ed è proseguito con una partecipata conferenza stampa in Regione Toscana alla presenza del Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, e del Consigliere regionale Giacomo Bugliani, e tanti sono già gli appuntamenti fissati in città italiane e straniere. A Dublino le presentazioni, presso le più note librerie della città, saranno introdotte dall’operatrice culturale Margot Pin ed è prevista una tappa presso l’Istituto Italiano della Cultura. " Ho presentato i miei libri in molti luoghi, da San Francisco a Praga, da New York a Madrid – ha detto Pratici – ma presentare un saggio su Joyce nella sua città natale è un’emozione senza pari ". Gli appuntamenti dublinesi sono organizzati da Ciesart, realtà culturale mondiale presieduta dalla scrittrice peruviana Lily Baylon.

Marina Pratici è docente, saggista e conferenziere. Ha tenuto seminari in sede universitaria in Italia e all’estero. Per l’impegno culturale e sociale, le sono stati conferiti quattordici premi alla carriera, l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica italiana, la medaglia della Presidenza del Senato italiano per il contributo al contrasto alla violenza di genere e le Lauree honoris causa in scienze umane e in letteratura. Ha pubblicato ventuno libri, fra saggi e raccolte di poesie. Ha, inoltre, all’attivo più di trecento pubblicazioni critico letterarie. Dirige quattro collane editoriali per Helicon Edizioni.