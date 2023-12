Marina Pratici, ancora un riconoscimento all’impegno per la cultura

Ancora prestigiosi riconoscimenti per la scrittrice di Aulla Marina Pratici. Infaticabile, il suo costante impegno, culturale e sociale, l’ha fatta conoscere e apprezzare in Europa e oltre. Un’attività intensa, per la quale, a ulteriore conferma, ha ricevuto, nei giorni scorsi a Pisa, negli ambiti del celebre Premio internazionale di Arte letteraria "Il Canto di Dafne - Per dire no alla Violenza sulle Donne", dalle mani della poetessa cubana, Gerda Garcìa Hernàndez, presidente dell’Uniòn Mundial de poetas por la paz y la libertas, il prestigioso premio alla cultura. Sempre nella stessa sede la scrittrice peruviana, Lily Baylon, presidente della Càmara Internacional de Escritores & Artistas, le ha consegnato la Distinzione internazionale per l’operato culturale. Un momento emozionante anche per il numeroso pubblico presente in sala. "Sono molto onorata e commossa – ha dichiarato Marina Pratici –. Questi riconoscimenti mi spingono a rafforzare il mio impegno per la cultura, unico vero antidoto alla violenza dolentemente in crescita sistematica e ubiquitaria".

La scrittrice aullese, molto attiva nel contrasto alla violenza di genere impegno per il quale ha ricevuto la Medaglia della Presidenza del Senato, autrice del libro “Bambine negate”, scritto con il magistrato e giudice Jacqueline Monica Magi, una delle proponenti della Legge 69 del 2019 nota come Codice rosso, è stata di recente protagonista del convegno europeo sul tema del femminicidio e, nei prossimi giorni partirà prima per Liegi e poi per Madrid, per il congresso mondiale dedicato alla pace. Dunque, un arricchimento costante della carriera della scrittrice aullese, docente, saggista e conferenziere. Tiene regolarmente masterclass e seminari in sede universitaria in Italia e all’estero. Per l’impegno culturale e sociale, le sono stati conferiti 14 premi alla carriera, quindici per l’attività culturale e sociale, l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica e le Lauree Honoris Causa in scienze umane e in letteratura. Ha pubblicato 23 libri, fra saggi e raccolte di poesie. Ha, inoltre, all’attivo più di trecento pubblicazioni critico letterarie e dirige quattro collane editoriali per Helicon Edizioni.