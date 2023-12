Marina nel degrado. Mirabella all’attacco

Il chiosco sportivo di via Garibaldi torna sul banco del consiglio comunale. A chiedere aggiornamenti è stato il consigliere di opposizione Filippo Mirabella sulla struttura di Marina, da diversi anni abbandonata in pieno stato di degrado. Una condizione denunciata dallo stesso Mirabella con un’interrogazione a cui ha poi risposto l’assessore Lara Benfatto. "Il chiosco, di proprietà privata e sito su area pubblica – ha ricordato Mirabella – visto lo stato in cui versa dovrebbe essere rimosso, perché l’eventuale crollo a causa del deterioramento e delle intemperie potrebbe causare danni a persone e cose, visto che si trova su marciapiede aperto a tutti e vicino al parcheggio delle auto". Il consigliere ha quindi chiesto quali provvedimenti il Comune abbia intrapreso, o intenda intraprendere, per la rimozione del chiosco sportivo e aggiornamenti sulla situazione di occupazione dell’area pubblica in cui è ubicato, con approfindimenti sulla sua regolarità. "Ci sono stati colloqui con la proprietà del chiosco – ha risposto l’assessore Benfatto – che ha espresso la volontà di ristrutturare l’immobile, presentando un progetto di demolizione e ricostruzione. L’opera andrà quindi incontro al ripristino completo". Nell’interrogazione di Mirabella sono state chiesti aggiornamenti anche sulla rimozione dei giochini e dei materiali residui pericolosi che occupano l’area del parco Falcone e Borsellino. "E’ iniziato un primo sgombero che dovremmo accertare se sia terminato – prosegue Benfatto – ma ci sono ancora dei materiali nel parco. Provvederemo con un’ordinanza di sgombero urgente perché ci sono stati diversi solleciti al riguardo, visto che siamo di fronte a occupazione abusiva della zona".