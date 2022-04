Marina di Massa, cadavere di una donna in riva al mare

Massa Carrara, 26 aprile 2022 - E' stato un passante stamani, 26 aprile, poco dopo le 7 a trovare in riva al mare il corpo senza vita di una donna dall'apparente età di 80 anni. Il cadavere era disteso sul bagnasciuga di Marina di Massa di levante, davanti allo stabilimento balneare Stefania. La donna con molta probabilità è morta in mare colpita da un malore poi il corpo è stato sospinto a riva dalle onde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e gli uomini della capitaneria di porto e i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Al momento non è possibile identificare la donna in quanto non aveva con sé i documenti anche se, con molta probabilità, potrebbe essere un'anziana del posto.

Notizia in aggiornamento