Marina, il futuro passa dallo sport Svolta per l’area Ex Mediterraneo Iniziano i lavori dopo anni di stallo

La futura Marina sarà la città dello sport all’aria aperta e degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei punti trattati ieri pomeriggio all’Autorità portuale dalla sindaca Serena Arrighi nell’ambito dell’iniziativa ‘Fuori dal Comune’. All’incontro hanno partecipato anche gli assessori Lara Benfatto, Carlo Orlandi e Moreno Lorenzini. Gli interventi dei cittadini hanno puntato principalmente in due direzioni: la salvaguardia dell’ambiente e la mancanza di spazi di aggregazione, in particolare per gli anziani. La sindaca ha fatto una panoramica sugli interventi che vanno dalle piste ciclo pedonabili alla cittadella dello sport alla Caravella, senza dimenticare l’area dell’ex hotel Mediterraneo, che come ha spiegato presto sarà recintata e la cui destinazione d’uso sarò oggetto di una scelta partecipata con la cittadinanza. E se sulle questioni ambientali in generale il clima è stato confidenziale, sulla questione dell’ampliamento dei capannoni dei cantieri The Italian Sea Group’ sono volate scintille. Italia Nostra ha minacciato di rivolgersi alla Procura per il diniego di accesso agli atti. Secondo l’associazione il nuovo capannone sarebbe illegale perché nato su area protetta, e dunque il silenzio assenso della Soprintendenza in questo caso sarebbe diniego.

Una bagarre placata solo grazie all’intervento del dirigente dell’Autorità Luca Perfetti, che ha garantito che stamani fornirà tutta la documentazione. Molto sentita anche la vicenda di Villa Ceci, polmone privato che i cittadini da sempre chiedono di poter frequentare. Per l’area la giunta 5 Stelle aveva accantonato un tesoretto da 4 milioni di euro. "Si tratta di fondi non assegnati in fondo capitale – ha detto Arrighi –. Oltre all’esproprio mantenere Villa Ceci fruibile costerebbe mezzo milione di euro l’anno, e siccome la sua funzione di polmone verde la svolge, quei soldi sono necessari per altri interventi". Tra il pubblico anche l’ex vice sindaco Matteo Martinell: "I soldi per l’esproprio ci sono. Avevamo lasciato 8 milioni di euro, per l’ex area Mediterraneo, Villa Ceci e viabilità dei paesi a monte. Per l’esproprio della villa passati 5 anni dall’approvazione del Poc dello scorso anno poi non si potrà più fare. La sindaca farebbe prima a dire che non rientra nel suo programma, oppure come ha detto l’assessore Lorenzini parlando di perequazione che in parte la si vuole cementificare".

