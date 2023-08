Marina, evento... vincente Il mercatino artigianale fa un pieno di consensi

Il centro di Marina di Massa ha vissuto due giorni di pura magia con un mercatino artigianale unico nel suo genere, che ha attirato un gran numero di turisti e residenti, regalando ore di piacevole svago alla scoperta di oggettistica pregiata. Un’iniziativa, organizzata con grande impegno dall’amministrazione comunale e realizzata da Apuan Eventi, che si è svolta sabato e domenica, dalle 17 fino a tarda notte, in via San Leonardo. I commercianti della strada hanno accolto con entusiasmo l’evento, riconoscendola come una prova riuscita per future manifestazioni che potranno contribuire a rendere l’estate marinella ancora più affascinante. Elogiando l’amministrazione, i negozianti hanno sottolineato l’importanza di unire le forze per creare eventi di qualità che stimolino l’interesse e l’entusiasmo dei visitatori.

Il mercatino artigianale si è caratterizzato per la cura e l’eleganza delle esposizioni, presentando oggetti creati con maestria e dedizione dai talentuosi artigiani locali e non solo. Ogni stand ha raccontato una storia diversa, invitando i presenti a immergersi in un mondo fatto di colori, materiali e forme uniche. L’atmosfera incantata è stata amplificata dalla chiusura al traffico di via San Leonardo, che ha reso possibile godere delle strade in totale tranquillità e sicurezza. Le attività commerciali del luogo hanno contribuito a rendere la cornice perfetta per queste due serate indimenticabili, offrendo la possibilità ai visitatori di acquistare souvenir e articoli di qualità locale.

Ma il divertimento non si è limitato al solo mercatino. Nella serata del sabato si è conclusa l’esposizione dell’evento ’Artisti in vetrina’, una manifestazione sempre organizzata in via San Leonardo. La location della piazzetta è stata scelta come palcoscenico perfetto per esporre i quadri, creando un suggestivo finale per la rassegna.

E come non menzionare il divertimento per i più piccoli? Il sabato ha offerto momenti di gioia e spettacolo grazie alla presenza di mangiafuoco e trampolieri, che hanno intrattenuto grandi e piccini. Insomma, il ’mercatino’ è stato un successo senza precedenti, grazie alla cura, all’attenzione e alla passione con cui è stato organizzato. Rappresenta un modello vincente per la promozione dell’artigianato locale e per incentivare il turismo nella zona, dimostrando ancora una volta che l’unione e la collaborazione tra enti pubbli ci e privati possono portare risultati straordinari.