Marina, due milioni per il restyling delle piscine

Avanti tutta con il percorso che dovrà ridisegnare la Caravella in vista di quella che sarà la futura ‘Cittadella dello sport’. Un progetto da due milioni e mezzo di euro che sarà finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea. Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico dei lavori di riqualificazione delle piscine comunali, è stato approvato l’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di riqualificazione del complesso natatorio di Marina di Carrara. Parliamo di lavori nell’ordine di un milione e 922 mila euro. Il tempo previsto per la realizzazione della progettazione è stato stimato in 165 giorni, mentre quello previsto per la realizzazione in 500 giorni. Al momento sono dodici le ditte che hanno manifestato interesse per eseguire i lavori di riqualificazione delle piscine comunali. Erano 55, ma dopo il sorteggio automatico del sistema Start, la piattaforma regionale per bandi e gare d’appalto, sono risultati idonei solo 6 operatori economici, mentre gli altri 6 operatori sono stati scelti in base al principio della dislocazione territoriale, proprio come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse.