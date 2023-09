"Marina di Massa: Manca la trasparenza, serve un Consiglio Comunale Straordinario"

"Serve un consiglio comunale straordinario sul progetto di recupero dell’ex Colonia Ugo Pisa". Lo chiede il consigliere di opposizione Ivo Zaccagna, del gruppo ’Massa è un’altra cosa’, a seguito della mancata consegna degli atti richiesti da parte dell’amministrazione. Una mancanza di trasparenza messa all’indice da Zaccagna: "Ancora nessuno dei miglioramenti promessi da questa amministrazione in materia di comunicazione Comune-cittadino. Era il 18 settembre 2021 quando sul sito del Comune si faceva presente la situazione precaria delle piante presenti nel Parco Ugo Pisa. A quasi 2 anni, oltre alle promesse elettorali su progetti di restyling da attuarsi grazie al Pnrr restituendo il parco ‘a miglior vita’, i cittadini sono ancora privi del loro polmone sul verde lungomare". I documenti richiesti dai consiglieri non sono però mai arrivati neppure "esercitando il diritto dell’accesso agli atti di cui ogni consigliere comunale può usufruire. Nello specifico si richiedevano i documenti relativi alla Conferenza dei servizi sulla Ugo Pisa con tutti gli enti preposti. Non avere documenti che ci rendono chiara la situazione nella quale vertono le pratiche, è lasciare la città completamente all’oscuro sul futuro del Parco. La giustificazione dell’amministrazione è stata la mancanza di tutte le firme del documento richiesto. Questa mancanza a mio avviso non rende inconsultabili i documenti poiché basterebbe s aggiungere una postilla che indicare la non ancora completa approvazione – conclude Zaccagna –. Per queto chiedo che venga calendarizzato urgentemente un consiglio comunale straordinario per mettere al corrente consiglieri, cittadini e associazioni interessate sul futuro del parco".