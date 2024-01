Marina ’blindata’. Il ‘mondo contrario’ alla sfilata antifascista. Oltre duemila anime

Un corteo vivace e colorato che si è allungato minuto dopo minuto. Un migliaio alla partenza da piazza Betti ma è stato un crescendo, di numeri, musica e colori, cori e striscioni che si sommavano e si mescolavano inneggiando a un mondo ‘contrario’, sì, ma non ‘al contrario’. Un mondo di quasi duemila persone sceso in strada ieri pomeriggio a Marina di Massa perché voleva dimostrare di essere ‘contro’ le idee contenute nel libro del generale Roberto Vannacci, ‘Il mondo al contrario’, che veniva presentato a pochi metri di distanza a Villa Cuturi, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’associazione La Rivincita con La Gazzetta di Lucca, Massa Carrara.

Un fiume di duemila persone che rivendicava con orgoglio i valori della Costituzione italiana e della Resistenza, della storia partigiana e dei suoi eroi, che sul territorio apuano hanno dato tanto durante i momenti più bui. Ma era un mondo variopinto, ricco di sfaccettature e differenze quello che ha risposto all’appello lanciato dal segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio. Politica, associazioni culturali, ambientalisti, Casa Rossa Occupata con le bandiere della Palestina, collettivo ‘Non una di meno’ che ha trasportato per tutto il corteo una enorme vagina viola. La manifestazione, con le bandiere rosse della Cgil in testa, ha sfilato in maniera pacifica nel cuore marinello, blindato dalle forze dell’ordine: camionette della polizia, volanti, militari dei carabinieri e un grande schieramento di agenti della polizia municipale a vigilare sulla situazione.

Da piazza Betti hanno raggiunto via Lungobrugiano per poi arrivare sul lungomare per soffermarsi all’incrocio davanti al pontile, forse il momento in cui il corteo ha raggiunto la massima adesione fino a intonare tutti insieme ‘Bella Ciao’, coinvolgendo anche qualche curioso lì per caso. Da lì sono tornati ancora in piazza Betti dove in tanti hanno voluto prendere la parola. Non ha potuto esserci il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ma hanno aderito la Provincia, con la vice presidente Elisabetta Sordi, la sindaca di Carrara Serena Arrighi, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e tanti consiglieri comunali. Molti anche gli interventi. L’Anpi con la presidente Elena Cordoni, Laura Geloni per Aned, Vincent Vallon vice presidente Arcigay di Firenze, Marco Rovelli con musica e parole, Gino Buratti dell’Accademia della Pace, Aurora Baccioli presidente del consulta provinciale degli studenti, Michele Panzieri di Anfim Toscana, Luca Locati del centro Aldo Mieli, Legambiente e pure un momento di spettacolo con 3 attori di Arci.

Ad aprire gli interventi il segretario Del Vecchio: "Abbiamo proclamato una mobilitazione per potare in piazza i nostri valori antifascisti, un’altra visione di società rispetto a quella che viene raccontata in quel libro. Chi firma quelle pagine non dovrebbe indossare una divisa della nostra Repubblica né avere un qualunque ruolo di responsabilità. Un mondo al contrario, quello di Vannacci e dei suoi amici, dove se si viene fermati e multati per aver salvato troppe vite umane; lasciatemi ringraziare anche da questa piazza l’equipaggio della Open Arms e quello di tutte le Ong impegnate perché i nostri mari non siano sempre più cimiteri a cielo aperto. Orgogliosi di Carrara, accogliente e solidale. Oggi ci siamo mobilitati perché non intendiamo restare indifferenti".