Marienza Gazzoli, addio alla storica socia di Italia Nostra Montignoso

Italia nostra è in lutto. E’ morta la socia e amica Marienza Gazzoli, vedova Guadagni. Aveva 78 anni e lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Da tempo combatteva con un male terribile che non le ha lasciato scampo e contro cui ha lottato con ogni forza. A causa della malattia si era ritirata e viveva assistita dai suoi cari figli. La ricorda con grande affetto il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli, il quale riferisce: "Entrò in Italia Nostra nel 2000 dopo una gita in Lunigiana al castello del Piagnaro portata dalla socia Agnese Bondielli e subito si era interessata all’associazione iscrivendosi e diventando una valida organizzatrice delle gite sociali che organizzò, insieme alla Bondielli, fino all’ultimo. Si ritirò nel 2015 quando la malattia la costrinse all’inattività. Marienza si è fatta sempre ben volere da tutti i soci per il suo carattere allegro e sociale, era una montignosina doc come l’amico Beppe Lenzetti con cui durante le gite intratteneva i soci con canti del tempo passato che spesso coinvolgevano tutti gli

amici. Con un carattere aperto e una personalità coinvolgente amava la compagnia e l’allegria che coltivava invitando spesso gli amici nella sua abitazione in Via Vecchia Capaccola.

Con lei se ne va una storica colonna della nostra sezione che oggi la rimpiange e la ricorda con tutto l’affetto che ha sempre meritato. Anche a nome di tutti i soci – conclude Giampaoli – inviamo sentite condoglianze ai figli, ai nipoti e a tutti i parenti".

I funerali si terranno oggi alle 16,30 dalla Don Gnocchi. Da qui il corteo funebre raggiungerà la chiesa natale alle Capanne di Montignoso per l’ultimo saluto alla cara Marienza.