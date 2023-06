Maria Luisa Boccia racconta le Resistenze

A chiudere la prima parte della Rassegna delle Resistenze, dedicata allo sguardo femminile sulla guerra, sarà Maria Luisa Boccia. Ex senatrice, filosofa femminista, docente di Filosofia Politica all’università di Siena, sarà stasera alle 21,15 al San Giacomo per un dialogo con Adriana Riccardi, presidente di Arci. Tema dell’incontro sarà ’Possono il pensiero e le pratiche femministe contrastare la riduzione della politica a guerra?’. Boccia è nipote del leader storico della sinistra, Pietro Ingrao, di cui dirige, in qualità di presidente, l’importante archivio. Collabora inoltre con il “Centro Studi e iniziative per la Riforma dello Stato” e continua ad occuparsi di tematiche femministe con particolare attenzione al rapporto tra donne e politica e al pensiero della differenza.

L’incontro, organizzato da Spazio Alberica, fa parte della rassegna sulle Resistenze che proseguirà con dibattiti, concerti e spettacoli fino al 2 luglio.