Maresciallo a processo per furto

Deve rispondere dell’accusa di furto, concussione ed estorsione, un maresciallo dei carabinieri temporaneamente trasferito a Massa e sospeso, anche in questo caso temporaneamente, dal servizio. Il processo è in corso a Lucca perchè l’uomo, all’epoca, era in servizio in Garfagnana. La storia è di 5 anni fa. Si parte dalla querela presentata da uno studio medico dove una dottoressa aveva constatato che dalla cassaforte periodicamente sparivano dei soldi. Non parliamo di grandi cifre: diciamo che gli ammanchi variavano a seconda degli incassi: se erano alti, sparivano 50 euro, se erano limitati, si scendeva fino a 10 euro. La dottoressa decide di mettere una telecamera nascosta per scoprire il ladruncolo ma immaginate la sorpresa quando vede, nottetempo, il maresciallo aprire la cassaforte e prendere qualche banconota. Da notare che l’uomo all’epoca era il marito della signora che si occupava dei lavori di manutenzione dello studio. Quando la dottoressa l’ha affrontato, il militare prima avrebbe tergiversato poi l’avrebbe anche minacciata sostenendo che era in grado di farle chiudere il centro. Saranno i giudici di Lucca a stabilire chi ha ragione e chi torto.

A.Lup.