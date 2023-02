Marble marathon, conto alla rovescia Migliaia di atleti pronti alla corsa

Ritorna il 19 febbraio la White Marble Marathon. La partenza è prevista per le 9 da viale Colombo a Marina, in un circuito costiero che passerà anche da Marina di Massa fino al Cinquale, per poi tornare indietro e terminare verso le 15. La gara, organizzata dal patron Paolo Barghini con il supporto della Fondazione Marmo e il patrocinio del Comune, quest’anno gode anche del prestigioso patrocinio del ministero dell’Ambiente e della collaborazione con Ambiente Mare Italia, che hanno apprezzato la natura ‘plastic free’ della kermesse sportiva, l’unica in Europa a essere priva di plastiche. Oltre alla maratona classica da 42 chilometri sono previste la ‘Marble hero’ da 30 chilometri, la ‘Half marathon’ da 21 chilometri e la ‘10 km per Davide’, intitolata alla memoria del podista carrarese Davide Genovesi, scomparso dopo una malattia.

Dopo la partenza sul viale Colombo, le altre strade coinvolte saranno: via Rinchiosa, via Vespucci, viale XX Settembre, via Covetta, viale Zaccagna e viale Verrazzano. A Massa saranno invece: viale delle Pinete, via Casone, via Casola, viale Lungomare di Ponente e Levante, viale Vespucci, Lungo Frigido di Ponente e di Levante, via Taberna Frigida, via Marina Vecchia, via Madonna del Golfo e via Fortino San Francesco. Comprese anche alcune strade del Cinquale: viale Marina, via Cateratte, via Grillotti, via Gramsci, via della Libertà e viale IV Novembre.

"Siamo felici di aver portato anche quest’anno sul nostro territorio un evento sportivo così importante – spiega il patron Paolo Barghini – che raccoglie sempre più complimenti e interesse, non ultimo dal ministero dell’Ambiente. Spero che la chiusura momentanea delle strade non provochi disagi troppo grandi; noi faremo il possibile per terminare nei tempi previsti e riaprire al traffico". Un appello a cui si aggiunge anche l’assessore allo Sport del Comune, Lara Benfatto, che invita gli appassionati a godersi una domenica all’insegna dello sport. "Una giornata di sport e vita all’aria aperta – ha aggiunto l’assessore – in cui arriveranno pacificamente tanti appassionati sul litorale. Per alcune ore diverse strade saranno chiuse con qualche disagio per gli automobilisti. Invito a informarsi sulle modifiche e vivere questa domenica per riscoprire uno stile di vita più ecologico e salutare. Penso a domenica come un giorno di sport e occasione per godere del nostro splendido territorio lasciando per una volta i mezzi in garage".