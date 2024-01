Maquillage in vista ai palazzi Bourdillon e Colombini

Sono pronti a partire i lavori a Palazzo Bourdillon e Palazzo Colombini a Massa: stiamo parlando degli interventi di recupero e riqualificazione dei due storici edifici di piazza Mercurio, finanziati con oltre 8 milioni di euro tramite le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lavori importanti e complessi che richiederanno la piena disponibilità degli edifici da parte delle ditte appaltatrici. Per questo tutte le stanze interessate dai cantieri devono essere svuotate.

L’amministrazione, quindi, informa che è necessario lo sgombero del materiale bibliografico del Fondo Antico della Biblioteca e del Fondo dell’Accademia dei Rinnovati che occupano attualmente i locali a piano terra di Palazzo Bourdillon. Si tratta di oggetti storici importanti, di valore, per una collezione pari a circa 22.000 volumi che devono trovare una collocazione idonea: saranno quindi "trasferiti fuori città in un deposito idoneo che garantisce le necessarie caratteristiche per la loro custodia e conservazione a cura della ditta specializzata in beni culturali Art Defender – sottolinea l’amministrazione in una nota –. Qui resteranno fino a marzo 2026, data prevista di fine lavori e rientro del materiale bibliografico. Di conseguenza, dal 1 febbraio 2024 al 31 marzo 2026, le collezioni del Fondo Antico e dell’Accademia dei Rinnovati non saranno più disponibili per la consultazione, ad eccezione del caso in cui il libro, oggetto di ricerca, sia posseduto in unica copia dalla biblioteca. In tal caso è prevista la possibilità di un servizio di digitalizzazione on demand". Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0585 490543.