Mappa di sfalci e decespugliamenti

Sempre in azione, gli operai forestali dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana nel mese di marzo hanno eseguito lavori di sfalcio e decespugliamento nei canali ad intersezione su strade a carattere pubblico nel comune di Mulazzo in località Borgo; nel comune di Casola in località Reusa; nel comune di Bagnone nelle località di Iera, Treschietto, Compione e Mochignano. Per quanto riguarda la manutenzione delle strutture antincendio, fondamentali per affrontare la stagione estiva, sono iniziati gli interventi presso i laghetti antincendio in località Zum Zeri e in località Pietre Bianche nel comune di Tresana.

Importante, soprattutto per l’arrivo dei turisti appassionati di trekking, è la manutenzione che avviene lungo i sentieri del tratto Trekking Lunigiana che lo scorso mese è stata effettuata lungo i tratti Montelungo-Cavezzana d’Antena, Arzengio Ceretoli e Madonna Montamese-Grondola nel comune di Pontremoli; Dobbiana-Arnuzzolo nel comune di Filattiera; Ortigaro-Groppo nel comune di Tresana. Anche i sentieri CAI n.153 e 38 in località Vinca nel comune di Fivizzano hanno ricevuto particolare attenzione. Infine, rilevanti anche le strade forestali che se non manutenute non permettono l’accesso ai boschi sia per chi lavora che per i soccorsi: i lavori sono stati fatti in località Arpa di Monzone nel comune di Fivizzano; a Pulica nel comune di Fosdinovo e a Ortigaro Groppo nel Comune di Tresana.