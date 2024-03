Manutenzioni per 686mila euro

Viabilità, 585mila euro per la manutenzione straordinaria di un ponte sulla Strada provinciale 27 a Vallescura di Bagnone. A questa cifra vanno aggiunte le spese tecniche e quelle già sostenute per progettazione e indagini geologiche: la cifra complessiva destinata all’intervento sale a 686mila euro. Somma stanziata dalla Provincia nel bilancio 2024 sulla base dei finanziamenti assegnati dai Ministeri delle infrastrutture e dell’Economia nel triennio 2021-2023 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti (9 milioni 657 mila euro). Il Servizio Tecnico dell’ente di Palazzo Ducale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e ha avviato la procedura negoziata con almeno 5 operatori per l’affidamento dei lavori.