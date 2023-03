Manutenzione Mezzo milione per il viadotto

Saranno affidati attraverso una procedura negoziata con almeno 5 operatori economici, già avviata dalla Provincia, i lavori di manutenzione straordinaria al ponte al chilometro 8 lungo la strada provinciale 67 di Treschietto, a Bagnone. In questi giorni il dirigente del settore tecnico della amministrazione provinciale ha provveduto ad approvare in via tecnica la progettazione esecutiva dando il via libera all’iter di gara. L’intervento complessivo prevede una spesa di circa 577mila euro: la cifra comprende anche i costi che l’ente ha già affrontato per la progettazione (53 mila euro) e per le indagini geotecniche (10 mila euro).