Manutentore tecnico. Via al concorso pubblico

La Provincia di La Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un manutentore (area degli operatori esperti vigente Ccnl enti locali) da destinare al settore tecnico. La graduatoria potrà essere utilizzata, nel rispetto della vigente normativa, per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo le necessità e le possibilità finanziarie dell’Ente. Per partecipare basta il possesso del diploma. Sono previste due prove pratiche: applicazioni di lavoro inerenti alla manutenzione stradale o edile; conduzione di un mezzo di trasporto o meccanico specifico ai lavori stradali o edili. Ci sarà anche una prova orale. La domanda deve essere presentata entro il 30 gennaio solo tramite la piattaforma telematica destinata alle assunzioni nella pubblica amministrazione InPA, www.inpa.gov.it dove c’è il testo integrale del bando di concorso.