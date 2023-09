Manuel: "Maggioranza in difficoltà e allo sbando"

Fratelli d’Italia alza il sipario sui conflitti d’interesse e affonda la lama sul Monoblocco. Non le manda a dire il capogruppo Fdi, Massimiliano Manuel e sostiene che la maggioranza sia allo sbando. Chiede chiarezza sulla posizione del capogruppo della lista Arrighi, Guido Bianchini che "non è stato in grado di presentare una sua mozione a causa del conflitto di interessi nei confronti di Asl e per essere legato al Pd dalla tessera di partito". "Abbiamo assistito ad una minoranza della maggioranza che avrebbe sostenuto la mozione dell’opposizione, dopodiché abbiamo assistito all’uscita pubblica di una maggioranza “unita” che ha rimesso in riga il Capogruppo del Pd Gian Maria Nardi che si era permesso di fare un’apertura verso il documento di opposizione. Nardi lo vogliamo sottolineare, aveva ammesso fuori dal coro i problemisanitari, chiedendo all’Asl una struttura tecnica in grado di gestire i tempi e le risorse. La maggioranza ha dimostrato fibrillazioni così forti al suo interno da rintanarsi in un silenzio assordante. Poco prima si erano invece astenuti nella mozione di Rigoletta Vincenti esposta da Martinelli. Per queste ragioni – conclude Manuel – insisto sull’opportunità di dialogo su temi specifici della sanità pubblica tra forze di maggioranza e di opposizione".