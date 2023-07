Mani di fata per la Madonna Il rito delle donne di Resceto

Oltre un centinaio di persone per festeggiare la Beata Vergine del Carmelo, a Resceto. Ci sono paesi che conservano intatti riti e tradizioni e Resceto, incuneato tra le rocce ai piedi della Tambura, è sicuramente uno di quelli. "L’ho sempre vista, la Madonna, così come mia mamma e mia nonna raccontavano – osserva Angela Bertuccelli, che ha il privilegio di vestirla –. La nostra Madonna ha quattro abiti completi, a partire dall’intimo che quest’anno è stato rinnovato con indumenti ricamati a mano da donne del paese. Per noi la vestizione è un rito importante e lo portiamo avanti come da tradizione, di generazione in generazione. A porte chiuse, in chiesa, spogliamo e rivestiamo la nostra Madonna".

Anche Leda Baldini è una vestitrice: "Rispettiamo l’antica tradizione e ogni anno il 16 luglio rinnoviamo l’abito alla Madonna, con un cambio pulito e stirato". Un vero e proprio guardaroba quello della Madonna e del Bambino: "Lo conservo io – interviene l’anziana Fedora Baldini –. Tutti gli abiti sono riposti per bene dentro l’armadio". La Madonna del Carmelo vanta bei vestiti donati dalle donne del paese e impreziositi da ricami. Inoltre appartengono a lei ori preziosi: collane, anelli, orecchini a testimonianza della devozione della popolazione di Resceto. Secondo alcune donne, sarebbe utile fare un censimento sugli abiti, le corone, gli ori e tutto quanto le appartiene per non disperdere nulla e lasciare una traccia alle giovani generazioni che seguono l’avvenimento, per proseguire con lo stesso rispetto e la stessa devozione.

Dopo la messa officiata da don Ernesto Zucchini, con intervalli musicali a cura della chitarrista Lisa Pastine, gli uomini del paese di Resceto l’hanno portata a spalla, lungo la strada dell’antico borgo, immersa in un letto di fiori bianchi, vestita con il nuovo abito con tralci di rose ricamate a mano e avvolta nel suo manto azzurro. La chiesa di Resceto risale al XVIII secolo e la presenza della Beata probabilmente potrebbe essere di quell’epoca, considerando che la prima Madonna vestita in Italia è datata 1562. Ma la memoria della gente si perde nella notte dei tempi: "La Madonna c’è sempre stata". Di struttura lignea, la Beata Vergine del Carmelo ha capelli veri, ex voto di una donna del paese che si rivolse a lei per una grazia e in segno di devozione si rasò il capo donandole i capelli. Anticamente, il taglio dei capelli, fino alla rasatura completa, ha sempre assunto un estremo senso di sacrificio legato alla perdita della propria identità femminile. Anche il Cristo ligneo custodito nella chiesa del vicino borgo di Casania ha capelli veri, ex voto di una donna che aveva chiesto la grazia per un figlio ammalato, sacrificando la chioma. "Ha visto i cuori e i quadri in chiesa? – conclude Angela Bertuccelli –. Sono stati donati da persone che sostengono di aver ricevuto una grazia dalla Madonna. Anche mia zia dice di essere stata salvata dalla Madonna del Carmelo di Resceto, alla quale si è sempre rivolta". La festa in paese è stata organizzata dall’associazione Resceto Vive.

Angela Maria Fruzzetti