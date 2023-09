Mani di donne tra affanni ed emancipazione

"Mani di donne: lo Jutificio di Aulla, il Cotonificio di Forno e la Cartiera di Foggia. Fatica, affanno ed emancipazione a confronto". Oggi, alle 16.30, nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione di Aulla, si accendono le luci sulla storia operaia femminile del Novecento. Spiega Claudia Bacci, moderatrice dell’evento: "Il lavoro femminile è un lavoro di fatiche e affanni non solo legati alle mansioni svolte nel processo lavorativo, ma è anche fatica di conciliazione di lavoro e famiglia, di lavoro e maternità, di lavoro e cura di genitori anziani. Nella storia a tutto questo impegno è sempre corrisposto un deficit di riconoscimento sia dello status sociale, che nei diritti e nella rappresentanza politica e sindacale". Il confronto verrà aperto da Alessandro Volpi, ex sindaco di Massa e docente di Storia contemporanea alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Pisa, che introdurrà il tema "Organizzazione e rappresentanza del lavoro femminile nel ‘900".

A seguire saranno messe a confronto tre realtà, oggetto dei lavori documentaristici delle autrici Mara Cinquepalmi con le sue "Donne di carta", la nostra collega Angela Maria Fruzzetti con "Le donne della memoria, la memoria delle donne" e Melania Sebastiani, con "La Filanda: una fabbrica, un quartiere, un mondo". Tre fabbriche declinate al femminile, che hanno contribuito a dare forma al Novecento attraverso le veloci dita delle operaie che battevano, stiravano, cardavano, imballavano e talvolta si spezzavano sotto le macchine industriali.

"Parlare del lavoro delle donne e confrontare diverse esperienze – dice Cinquepalmi – dà sempre modo di restituire alle nostre comunità la storia delle donne, troppo spesso tenuta in secondo piano". "Recuperare le memorie orali delle anziane ex operaie è stata un’impresa ardua ma ricca di entusiasmo e passione – prosegue Fruzzetti –. La storia della Filanda di Forno si intreccia con la Seconda guerra mondiale e nel luglio 1944 viene distrutta con bombe incendiarie dai tedeschi. Sopravvive però quel ‘filo rosso della memoria’ impresso nei ricami di mani fanciulle che valicano i confini delle Apuane per essere scambiati (insieme al sale) con la farina nell’inverno 1944-45". "L’immagine che annuncia l’evento è il dettaglio di una foto di Miriana Mezzani in cui una nonna insegna alla nipote a fare il nodo della filandina – rende noto Sebastiani – un nodo molto resistente, noto soltanto alle addette. È la metafora che incarna queste ricerche: un gesto meccanico che diventa memoria, arte, futuro e utilità".

L’evento ha il patrocinio della commissione regionale per le Pari opportunità: interverrà la componente Mirella Cocchi. Nel corso del pomeriggio saranno esposti, a cura di Matteo Ratti, documenti, oggetti e memorie industriali.