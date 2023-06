Mancata proroga della concessione: la ’Gioia’ fa ricorso al Tar

Non c’è pace per il Comune, che ancora una volta dovrà costituirsi in giudizio contro un ricorso legato al marmo. Stavolta a portare palazzo civico davanti al Tar è la società ‘La Gioia Srl’ per una questione di mancata proroga alla concessione di escavazione. In sostanza la società lamenta la mancata concessione nonostante la cava dove estrae sia inquadrata all’interno della convenzione della cava numero 10 Calacatta, cava che ha ottenuto un punteggio di dieci punti a seguito del progetto presentato con l’articolo 21 del marmo, quello che in cambio di progetti utili alla collettività concede un prolungamento delle concessioni per un massimo di 25 anni. Insomma un diritto vantato, ma che secondo i tecnici del settore Ambiente non esiste, e di conseguenza è stato espresso parere negativo al rilascio della proroga della concessione. E questo perché La ‘Gioias Srl’ secondo palazzo civico era "in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica". E anche stavolta la sindaca Serena Arrighi ha deciso di difendere l’ente da questa nuova accusa, che sarà discussa a breve davanti al Tar. Ad occuparsi della difesa del Comune sarà l’avvocatura interna, costituita dalle avvocatesse Sonia Fantoni e Lucia Ferraro. Si tratta solo dell’ultima bega legale che deve affrontare il Comune, già alle prese con una mole di ricorsi che vanno dal riconoscimento della natura dei beni estimati all’enfiteusi perpetua, passando per i contrasti sui canoni e contributi e sulle scaglie.