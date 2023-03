"Mancano le cose basilari per rendere vivibile il centro e per i turisti"

Silvia Helene Alessandroni l’influencer e ideatrice della pagina social ‘Discovercarrara’ (seguita da oltre 3.600 follower) per promuovere Carrara, in un lungo intervento fa il punto sulla giunta di Serena Arrighi. "Dopo un Natale che non ha portato risultati – scrive Alessandroni – ci troviamo nel periodo più difficile per il commercio. E i nodi vengono al pettine". Per Alessandroni non si dà il giusto valore ai punti di forza che ci sono: "a mesi di distanza dalle segnalazioni è ancora davanti all’Accademia il totem informativo errato con indicazione di Palazzo Binelli". Servono, sostiene, "progetti semplici per migliorare la vivibilità da subito: il centro storico è sporchissimo, l’illuminazione manca". Il cambio delle luci iniziato con i 5 Stelle è rimasto ‘monco’. Poi bisogna"dare un’identità a Carrara". Rimasti lettera morta i promessi check-point per i bus turistici: "Inutile accompagnare a dare un’occhiata al centro storico delegazioni di operatori turistici se poi non si organizza la sosta a Carrara". Promozione assente, marketing territoriale pure, social inutilizzati e "pubblicizzati male" gli eventi. "Mancano cose basilari" denuncia Alessandroni: marciapiedi o percorsi ciclabili, aree verdi e centri sportivi, "un accesso pedonale sicuro al parco della Padula, ormai degradata". Restano invece i problemi di barriere architettoniche, stalli blu solo a Carrara e non sul litorale.