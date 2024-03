"Manca personale". I lavoratori di Enel incrociano le braccia

Hanno incrociato le braccia anche in provincia i lavoratori di Enel (nella foto) per lo sciopero nazionale indetto ieri dai sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. Presidio davanti alle sedi di Massa, lungo l’Aurelia e in via Bassa Tambura. I sindacati provinciali denunciano le criticità nell’attuale gestione di Enel a livello nazionale e locale. "Manca il personale, i carichi di lavoro non permettono di soddisfare tutte le attività, l’organizzazione è caotica e affidata alla buona volontà dei lavoratori – rimarcano – . Le conseguenze per tutti i cittadini saranno un’importante diminuzione degli standard di qualità e sicurezza della rete elettrica, con possibile incremento di infortuni sul lavoro, conseguenze negative sulla qualità e continuità del servizio elettrico sempre più a rischio blackout. Noi vogliamo salvare Enel dalle speculazioni finanziarie per tornare a parlare di lavoro e sicurezza".