"Manca in due ospedali il direttore di presidio"

La problematica del depotenziamento del sistema di emergenza-urgenza in Lunigiana rimane centrale nel dibattito politico. I sindaci non accettano quanto deciso da azienda e Regione Toscana sui tagli ad Aulla e Fosdinovo e presidiano le questioni aperte in attesa di approfondirle ai primi di novembre nel corso dell’incontro con la direttrice generale Maria Letizia Casani e l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini. Numerosi i problemi sul tavolo che il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri anticipa in una lettera all’azienda sanitaria.

"Intanto voglio denunciare l’incuranza con la quale l’azienda sta gestendo alcune situazioni relative all’ospedale di Pontremoli, sempre più bisognoso, insieme a quello di Fivizzano di un direttore di presidio direttamente collegato al Dipartimento e non sempre succube delle logiche e dei ruoli attuali. Situazioni che potevano e potrebbero essere risolte con il minimo impegno".

L’elenco delle richieste comprende 2 letti per l’hospice, ormai attesi da anni; la piazzola dell’elisoccorso, non solo mai fruita di notte, ma ora, da due mesi, ferma anche di giorno; la risonanza magnetica, praticamente non utilizzata per carenza di lettori di referti, anche a distanza; le sedute aggiuntive in endoscopia, da mesi possibili a Pontremoli per la disponibilità del personale, e considerate necessarie, eppure bloccate da resistenze insopportabili. "Come si fa – conclude Ferri – a non vedere o ad accettare che le ferite della nostra sanità si stiano costantemente aggravando per assenza di cura aziendale, gestionale, amministrativa e siano tamponate solo grazie all’abnegazione di gran parte degli operatori?".