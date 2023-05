Mamma sfrattata con i due figli "Dopo le violenze una legge cieca"

Si è separata dal marito violento, ma il giudice ha stabilito che lei e i due figli minori dovranno lasciare la casa dove vivono: un appartamento intestato al padre dell’ex. E così quella sentenza costringerà una giovane mamma di due bambini piccoli, un maschio e una femmina dovrà lasciare l’appartamento entro il 25 maggio. Così ha stabilito il giudice del tribunale di Massa Giovanni Maddaleni. Per la donna, che si è rivolta ai servizi sociali è già scattata la procedura di emergenza abitativa del Comune di Carrara, ma lei ha deciso lo stesso di denunciare quello che definisce "Cecità della legge". La donna lamenta la mancanza di tutela verso dei soggetti deboli, nonostante le denunce fatte nei confronti dell’ex marito violento, a cui le forze dell’ordine avevano anche sequestrato una pistola.

"Il 25 maggio sarò sbattuta fuori di casa assieme ai miei due figli minori per una sentenza del giudice Maddaleni di Massa – racconta la donna –. Avevo chiesto una proroga di pochi giorni per far finire ai bambini in tranquillità l’anno scolastico, e parlare con il giudice per potergli spiegare qual’è la situazione famigliare. Ma il giudice non ha accolto la mia richiesta. La tutela dei minori è del tutto ignorata e questo è vergognoso. Con quella sentenza giudice mi ha tolto la casa con una possessoria fatta dal mio ex suocero intestatario dell’appartamento dato in comodato d’uso al nucleo famigliare". Una situazione che preoccupa molto la giovane mamma, che ora teme di finire in mezzo alla strada assieme ai suoi due bambini.

"La casa mi era stata assegnata in sentenza di separazione a settembre del 2021 – prosegue nel suo racconto la donna –, la prima e unica volta che ho potuto parlare con un giudice. La separazione è avvenuta in seguito a comportamenti violenti del mio ex marito, tutti regolarmente denunciati. Ma dalla data dell’udienza non sono più riuscita a parlare con un giudice, nonostante una pesante situazione con il mio ex marito e le ripetute richieste del mio legale". L’appello della donna è arrivato al Comune di Carrara che ha fatto immediatamente partire la procedura per il caso emergenza abitativa, e le sarà comunicato nell’incontro fissato dai servizi sociali per domani. "Purtroppo ho perso il lavoro in seguito alla separazione – conclude la donna – e ad oggi non sono ancora riuscita a trovare un impiego stabile e non ho alcuna possibilità di affittare un appartamento. Non mi sento tutelata, ma soprattutto non vedo tutela nei confronti dei minori e sono molto delusa".

Alessandra Poggi