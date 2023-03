Mamma e imprenditrice agricola Conti, storia di passione e impegno

"Credo nella Valle di Zeri. Insieme a mio marito in questi anni abbiamo creato i presupposti per continuare a vivere qui e perché un giorno possano farlo anche i nostri figli se avranno voglia di farlo. A guidarci c’è l’amore per questa terra e la passione smisurata per quello che facciamo". In pochi semplici concetti c’è tutta l’energia e l’attaccamento alle origine alla Valle di Barbara Conti, la mamma 40enne che alleva mucche e pecore, produce formaggi di grandissima qualità tra pascoli e boschi e ha fatto della multifunzionalità della sua azienda, nata nel 2012, un modello eroico di resilienza ed opportunità in un contesto non certo facile e comodo come quello dell’Appennino Tosco-Ligure-Emiliano. Una superdonna secondo Coldiretti, che nel giorno della festa delle donne ha voluto premiarla per la sua tenacia e per essere di esempio per molte donne e giovani. A consegnare direttamente al caseificio di Bergugliara lo speciale omaggio floreale assegnato ogni anno ad una donna che è fonte di ispirazione, è stato il direttore Francesco Cianciulli, assieme al sindaco Cristian Petacchi. Mamma di tre figli e titolare dell’azienda “I Trei fantoti”, Barbara è la più giovane tra le allevatrici della pregiata pecora zerasca. Dal dopo guerra ad oggi la zona si è lentamente spopolata tanto che l’attività di Barbara rappresenta una speranza e una precisa volontà di non disperdere un patrimonio familiare profondamente legato al territorio. I suoi genitori e quelli di suo marito provengono proprio da questa cultura, entrambi hanno imparato e continuato un mestiere tramandato dai propri cari. L’intera famiglia di Barbara, compresi i tre maschietti, è impegnata nell’attività agricola. "Vivere qui è per me un privilegio. A darci una grandissima spinta sono amici e turisti che apprezzano i nostri prodotti".