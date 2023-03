Mamma di una bimba sotto accusa "L’ha fatta fumare e portata nei locali"

di Andrea Luparia

Non è facile fare il giudice, soprattutto quando ti trovi ad affrontare temi estremamente spinosi come quello discusso ieri mattina in Tribunale a Massa. Davanti al giudice delle indagini preliminari Dario Berrino si sono seduti infatti il Pubblico ministero Marco Mansi e gli avvocati nominati da due persone: l’indagata ed il suo accusatore. In altre parole l’ex moglie e l’ex marito. I due sono massesi, nati e cresciuti in questa città. Non facciamo i loro nomi perchè hanno una figlia minorenne. Ed è proprio lei ad essere al centro del braccio di ferro legale. Uno scontro che, giusto ricordarlo, non vede imputati perchè siamo ancora nella fase delle indagini. C’è solamente una persona indagata. Stop. Quindi tutto potrebbe ancora finire in una bolla di sapone oppure passare nelle mani del Giudice dell’udienza preliminare. Si vedrà. Intanto però ieri, poco dopo mezzogiorno, il Gip ha dovuto affrontare una matassa estremamente ingarbugliata. In estrema sintesi. Ad una mamma è stata tolta la figlia perchè l’ex marito ha sostenuto che la bambina avrebbe raccontato, a ragione o a torto, che la madre la faceva fumare, la portava con lei in alcuni locali notturni, che si drogava davanti a lei, frequentava alcuni uomini eccetera. Accuse molto pesanti che hanno portato subito ad allontanare la figlia dalla mamma. Ma anche il padre ha avuto in passato problemi di vario tipo...

Detto questo, ieri il Gip Dario Berrino ha ascoltato l’avvocato Stefano Ugolotti e il Pm. Tra i due il duello in punta di diritto è finito con la decisione del Giudice delle indagini preliminari che ha nominato un perito, ovvero una psicologa chiamata ad ascoltare la piccolina e a stabilire (entro il mese di luglio) se il suo racconto è attendibile o meno, se è stata suggestionata oppure se racconta fatti realmente avvenuti, eccetera. Per adesso, la bambina è stata ascoltata solamente dalle assistenti sociali del Comune di Massa, che tenevano l’uomo e la donna sotto osservazione. Ma la loro testimonianza, a parere del magistrato, non basta per sollecitare, o meno, il rinvio a giudizio di una persona, qualunque essa sia.

L’unica cosa, purtroppo, certa, è che a pagare il prezzo di questa brutta vicenda è la parte più debole, ovvero la bambina. Che è stata allontanata dalla madre ma che non può restare nemmeno a casa del padre (dove si trovava recentemente). E’ lei che, comunque vadano le cose, ha già pagato il prezzo più alto.