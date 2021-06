Carrara (Massa) 23 giugno 2021 - Una mamma di 36 anni ha lasciato il figlio di quattro anni ed una bambina di appena due mesi da soli in casa per andare a sbrigare delle faccende. A dare l'allarme sono stati vicini che hanno sentito il bambino piangere affacciato al balcone del secondo piano. La donna è stata denunciata dai Carabinieri per abbandono di minori.

Alcuni giorni fa, quando i carabinieri del radiomobile sono intervenuti in una palazzina di Marina di Carrara, dove alcuni vicini avevano segnalato che c’era un bambino piccolo affacciato pericolosamente da una finestra al secondo piano. Secondo la versione dei testimoni, sembrava non esserci un adulto vicino quel bambino, che in lacrime continuava a chiamare la mamma, correndo il rischio di affacciarsi troppo.

Sotto lo sguardo preoccupato dei passanti richiamati dal pianto del bimbo i militari dell’Arma si sono divisi i compiti. Un carabiniere è salito al secondo piano dove nel frattempo era già intervenuto anche un collega fuori servizio, avvisato dal passaparola del vicinato. Dopo aver bussato ripetutamente alla porta dell’appartamento, non ha risposto nessuno. I militari sono riusciti ad attirare l’attenzione del bambino che si è allontanato dalla finestra ed è rimasto dietro la porta d’ingresso, quindi hanno potuto parlare con il piccolo per tranquillizzarlo. Contemporaneamente, l’altro carabiniere, rimasto in strada ad attendere i vigili del fuoco, ha interpellato tutti i vicini per avere notizie di quella famiglia.

Ad un certo punto è sopraggiunta la madre del bambino, una 36enne originaria della Romania avvisata al telefono da un coinquilino. Aperta la porta di casa e consolato il figlio in lacrime, si è giustificata dicendo di essere uscita soltanto per ritirare dei farmaci da una sua amica, feramndosi poi presso una rivendita di tabacchi. La sua versione non è apparsa convincente, visto che dall'intervento dei carabinieri al momento in cui la signora è tornata a casa, erano trascorsi più di venti minuti. Per di più, i militari dell’Arma hanno scoperto che la 36enne non solo aveva lasciato incustodito in casa il bambino di quattro anni, ma anche la sorellina di soli due mesi che stava dormendo in un’altra stanza.

Acquisite le testimonianze di chi aveva assistito alle varie fasi dell’intervento, i carabinieri hanno denunciato la 36enne per abbandono di minori, informando dell’accaduto anche il tribunale per i minorenni di Genova.