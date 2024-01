Compra la droga al figlio. Ora la mamma rischia sette anni

Massa (Massa Carrara), 13 gennaio 2024 – Portava la droga al figlio minorenne: la Procura ha chiesto 7 anni e 6 mesi di reclusione. La madre, attualmente detenuta in carcere a Firenze, era accusata con il compagno di aver portato cocaina e crack al figlio 17enne. Per rifornirsi della droga, i due avrebbero utilizzato anche un altro figlio più piccolo. Per il convivente della donna, oggi in carcere a Massa, la pm Marianna Di Palo ha chiesto 6 anni e mezzo: avrebbe concorso ad acquisto e cessione al giovane dello supefacente.

La Procura, nel rito abbreviato davanti al giudice Dario Berrino che deciderà il 13 febbraio, ha chiesto altre condanne: 5 anni e 4 mesi per l’amico di famiglia, coinvolto nella vicenda, 5 anni allo spacciatore, incastrato dalle intercettazioni telefoniche dei carabinieri a marzo scorso. Gli imputati sono difesi dai legali Enzo e Lorenzo Frediani, il collega Roberto Pezzica, Barbara Luceri del foro di Livorno e Giulio Parenti del foro di Pisa.

La Procura avrebbe calcato la mano sulla richiesta di condanne in quanto, secondo l’accusa, sussistono due aggravanti: la presenza di un minore assuntore della sostanza supefacente e l’utilizzo di un altro minorenne per l’acquisto della droga. Nelle arrighe la difesa ha provato a smontare l’impianto accusatorio, sostenendo che le aggravanti promosse dall’accusa non possono essere correlate allo spaccio. Secondo la difesa, lo spaccio sarebbe di lieve entità, il che alleggerirebbe la posizione degli imputati. La triste vicenda era emersa a marzo scorso: il 17enne ogni giorno assumeva dosi di crack che gli venivano fornite dalla mamma, mentre il fratellino di 14 anni veniva assoldato per lo spaccio.

In tutto, ci furono 8 misure cautelari. Secondo gli investigatori, la coppia, con precedenti penali, si sarebbe appoggiata agli altri imputati per approvvigionarsi della droga acquistata dagli spacciatori marocchini. Addirittura, per non destare sospetti nel nonno materno (cui i minori erano stati assegnati), la coppia era arrivata a consegnare la droga al fratellino.