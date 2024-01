Maltrattamenti in famiglia. Pugni e schiaffi ai bambini. Padre finisce sotto processo

di Alfredo Marchetti

Schiaffi, pugni, minacce. Un comportamento che, se verrà provato, sarà ancora più ignobile, perché di mezzo, in questa triste vicenda, ci sono tre minorenni. A finire alla sbarra è un uomo di 32 anni, accusato di maltrattamenti. Vista la gravità delle accuse (ci sono dei minori coinvolti), il presunto reato viene giudicato dal collegiale. Ieri mattina l’organo era presieduto dal giudice Ermanno De Mattia (a latere Fabrizio Garofalo e Antonella Basilone) e ha di fatto aperto il procedimento.

L’uomo, che per un altro procedimento a suo carico, ovvero maltrattamenti e violenza sessuale verso una delle madri dei bambini, attende la discussione finale, deve fare ora i conti con queste nuove accuse, dopo il rinvio a giudizio dello scorso 8 giugno.

L’uomo viene accusato di aver colpito almeno in due occasioni con pugni al ventre e schiaffi al viso uno dei bambini, nel giugno del 2021. Non solo: di aver sollevato e scosso energicamente il fratellino di 8 mesi, all’intenro di un locale pubblico, questa volta a marzo dello stesso anno. Non contento, l’imputato avrebbe lanciato un oggetto al figlio dell’altra donna, sua convivente, colpendolo in fronte. Aggressione che sarebbe avvenuta nell’aprile sempre del 2021.

Le due madri si sono costituite parti civili, difese dai legali Angela Cacace del foro di Spezia e Alessandro Ravani del foro di Massa. L’imputato è invece difeso da Raffaella Lorgna e Valentina Rigutini, anche loro del foro di Massa. Ieri mattina in tribunale, davanti alla pm Clarissa Berno sono state calendarizzate le udienze: 8 maggio sfileranno i testimoni della Procura.