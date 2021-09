Massa Carrara, 26 settembre 2021 - Paura tra Massa e Carrara per una tromba d'aria che ha provocato diversi danni. E' accaduto tutto intorno alle 16.30: acqua e vento fortissimi hanno investito la provincia.

I danni della tromba d'aria, le foto

A Massa si conterebbero i danni più gravi, con alberi sradicati e danni anche ai palazzi: coperture staccate, avvolgibili volati via, ma anche alcune insegne dei negozi. I vigili del fuoco intervengono in diverse zone. A Romagnano almeno due alberi sono caduti sull'Aurelia. Un pino è caduto anche dentro il Parco dei Ciliegi finendo sulla strada. Non si contano le piante anche grandi che sono crollate.

Ci sono problemi anche nei sottopassi, che si sono di nuovo allagati. In particolare a Massa si è allagato il sottopasso vicino allo stadio. Un'auto è rimasta intrappolata. Non ci sono conseguenze per le persone che erano a bordo del mezzo. Sulla Toscana è in corso un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico.

La caduta degli alberi rende particolarmente difficile la circolazione. In diverse zone ci sono anche problemi di energia elettrica. La Protezione Civile si è attivata subito: il mondo del volontariato locale è mobilitato per gli interventi.

Così come tutte le forze dell'ordine: carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia municipale. Un grande sforzo per soccorrere chi ha subìto danni.

Sulla Toscana incombe per tutta la giornata di domenica una allerta gialla. La tromba d'aria tra Massa e Carrara è stata violenta e improvvisa, raccontano gli abitanti delle zone colpite. Il vento fortissimo ha provocato i danni maggiori.

