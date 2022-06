Il maltempo fa paura in Lunigiana: blackout, allagamenti e alberi caduti per il vento

Alberi caduti per il maltempo in Lunigiana

Massa Carrara, 28 giugno 2022 - Vento fortissimo, pioggia e paura. Dopo il caldo soffocante è arrivato come un fulmine a ciel sereno il maltempo in Lunigiana. E con lui danni a non finire. In realtà l'allerta aveva messo in guardia, ma nessuno avrebbe pensato di trovarsi a fronteggiare decine e decine di chiamate ai soccorsi. Lunigiana in ginocchio tra alberi caduti, vento e pioggia. Lo conferma il bollettino orario di Meteo Apuane: alle 20.30 il temporale, violento, si è abbattuto sulla fascia costiera con precipitazioni a carattere di nubifragio accompagnate da grandine e forti raffiche di vento soprattutto al confine con la Versilia con venti anche oltre i 100 chilometri orari.

Danni agli stabilimenti balneari di Cinquale. Alberi abbattuti dalle raffiche e blackout elettrici. Neppure la nuova piazza della stazione di Massa ha risolto il problema degli allagamenti: un fiume d’acqua ha riempito in fretta il sottopasso. A Montignoso le centraline di Meteo Apuane hanno registrato raffiche di oltre 120 chilometri orari e picchi di pioggia di 230.4 millimetri per ora; a Massa l’intensità di pioggia registrata è stata addirittura il doppio, 443 millimetri per ora e a Ronchi di 576.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Super lavoro dei vigili del fuoco che sono stati supportati dall'arrivo dei colleghi del comando di Pistoia, con una squadra in supporto al comando di Massa Carrara. Nella tarda serata sono una trentina le richieste di intervento, per alberi pericolanti, dissesti statici, e altre tipologie nei comuni di Massa, Aulla, Pontremoli, Montignoso, Fosdinovo, Fivizzano.

Blackout elettrici

I dati forniti parlano di 9 linee Enel disalimentate per un totale di circa 7000 persone al buio su tutto il territorio.

Le squadre Enel sono a Caprigliola, Filattiera, Madonna del Monte di Mulazzo, Terrarossa. A Podenzana e in altre località porteranno i gruppi elettrogeni. Questo riguarda gli interventi sulla media tensione, dove ci sono più utenti. Gli interventi sulla bassa tensione, dove ci sono meno utenti verranno effettuati a cascata, ma probabilmente diverse situazioni perdureranno fino a domani, mercoledì 29 giugno.

Danni ingenti a Podenzana: abbattuta quercia plurisecolare

Sono state diverse le interruzioni sulle strade del comune di Podenzana, causate dalla caduta di piante abbattute dal forte temporale di questa sera: strada Provinciale in località Bagni e Metti; strada Comunale Metti - Loppiedo, Cerghiraro, Posticcio, Maestà del Monte.

Tranciati i cavi della linea elettrica, che ha causato l'isolamento delle frazioni La Costa, Metti e Loppiedo. In corso l'intervento di Enel; considerata l'entità del danno, sarà installato provvisoriamente un gruppo elettrogeno, nell'attesa dell'intervento di ripristino della linea interrotta.

La notizia positiva è che non ci sono stati danni a persone. La brutta notizia riguarda l'abbattimento di quello che era considerato il "Monumento naturale" di Podenzana. La quercia plurisecolare di San Rome a Loppiedo.

Proseguirà nella giornata di domani la conta dei danni.