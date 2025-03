Maltempo. Il bilancio del Comune

Dopo l’ondata di maltempo che mercoledì ha colpito la città, la sindaca Serena Arrighi ringrazia le forze di protezione civile. "La nostra protezione civile assieme a tutti volontari delle associazioni hanno monitorato costantemente l’evolversi della situazione, e io stessa ho accompagnato il personale in diversi sopralluoghi sul territorio nella notte di mercoledì – scrive la sindaca Arrighi –. Mercoledì mattina si è registrato un allagamento in via Argine Destro, dove squadre della protezione civile sono intervenute per aiutare una famiglia a liberare la propria casa dall’acqua, mentre due alberi sono caduti all’interno del parco San Ceccardo, alla Fabbrica, danneggiando la recinzione e alcune auto".

"Le due situazioni più preoccupanti riguardano due frane verificatesi lungo la strada tra Bedizzano e Codena e al Molino di Sorgnano – prosegue la sindaca –. Ad oggi sono stati già effettuati diversi sopralluoghi, ma ancora non è possibile indicare una data certa per la riapertura della strada. Il prossimo passo sarà quello di affidare un incarico a un geologo perché rediga una perizia sulla base della quale si potrà procedere a progettare e realizzare un primo intervento consistente nel taglio degli alberi pericolanti e, il disgaggio e la movimentazione controllata della fascia apicale della frana, la rimozione e smaltimento del materiale rovinato sulla strada, e la realizzazione di una barriera protettiva. Al Molino di Sorgnano sembrerebbe sia crollato un tratto di circa 6-7 metri del muro di sostegno della strada senza compromissione sostanziale del piano di appoggio. In questo caso l’intervento da realizzare appare più semplice e più veloce. Ringrazio ancora una volta la protezione civile, le associazioni, la polizia municipale, i vigili del fuoco e tutti coloro che hanno dato il contributo nel gestire questa fase di emergenza e sono vicina a tutti coloro che hanno avuto danni o hanno avuto disagi".