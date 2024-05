Maltempo, disagi e alberi abbattuti. Riaperta la strada per il Lagastrello

Il maltempo iniziato martedì notte, tra scrosci violenti e forte vento in varie parti della Lunigiana, è stato responsabile dell’abbattimento di molte piante in diverse arterie stradali. Ieri una grossa pianta è crollata sulla statale del Cerreto, prontamente rimossa dai tecnici, mentre nella giornata di mercoledì ne sono precipitare diverse piante di acacia sulla statale 62 della Cisa nelle vicinanze del bivio che conduce alla frazione di Fornoli, qualche chilometro prima di arrivare a Villafranca Lunigiana.

Gli alberi caduti hanno bloccato il traffico sulla nazionale in entrambi i sensi di marcia per diverso tempo. Sono quindi intervenuti in forze i vigili del fuoco di Aulla che – mediante motoseghe ed altre attrezzature – hanno tagliato e rimosso le piante agevolando la ripresa della circolazione. Ma c’è da registrare anche una una buona notizia: la strada nazionale che conduce al Passo del Lagastrello attraverso l’abitato di Tavernelle è stata infatti da ieri riaperta al traffico, pertanto si può raggiungere il territorio parmense anche con i camion e i bus.

Il movimento franoso risale a due mesi orsono sul ponte nei pressi dell’Abbazia di Linari: aveva creato grossi problemi ai collegamenti interni fra le due provincie.

"La stazione di sport invernali di Prato Spilla ha visto diminuire di almeno il 50% gli arrivi da Massa-Carrara e La Spezia – dice uno dei titolari – Purtroppo nonostante le nostre indicazioni molti preferivano non raggiungerci passando da Comano capoluogo e fare l’altra strada alternativa, considerata stretta, piena di curve e difficoltà. E’ stata una situazione di cui abbiamo sofferto. Per esempio oggi (ieri, ndr) appena riaperta la statale, è giunto un pulman con 50 studenti da La Spezia. Si fermeranno per il fine settimana, sia a pernottare che a mangiare".

