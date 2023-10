Maltempo, allerta arancione. Chiusi scuole e parchi pubblici. Ma non a Massa e Montignoso

È di nuovo allerta meteo in provincia. Le varie amministrazioni hanno risposto in maniera diversa a questo ennesimo passaggio delle forti piogge. A Carrara stamani è stata prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i nidi, il servizio educativo ‘Verde magico’, l’Accademia di belle arti, oltre ai cimiteri comunali, come per i parchi pubblici cittadini. La sindaca Serena Arrighi ha deciso anche la sospensione del mercato settimanale.

A Montignoso, comune guidato dal sindaco Gianni Lorenzetti, off limits i parchi pubblici, mentre scuole e cimitero saranno regolarmente aperti. Anche Massa, con il primo cittadino Francesco Persiani, sceglie questa linea: scuole aperte. A chiudere saranno i cimiteri, parchi pubblici e ponti sul fiume, Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest. Di diverso avviso invece la parte interna della provincia. In tutta la Lunigiana, chiuse le scuole di ogni ordine e grado più cimiteri, centri di socializzazione, impianti sportivi comunali e biblioteca e i centri di socializzazione. A Villafranca in Lunigiana chiuso anche il centro Alzheimer.

Con oggi si contano quattro allerte arancio in 12 giorni, ovvero una in media ogni tre giorni: la fine di ottobre per la Lunigiana si conferma essere un periodo sfavorevole a causa del maltempo. Allagamenti, smottamenti, caduta di alberi, movimenti franosi, danneggiamenti a strade, viabilità interrotte, disservizi nell’erogazione del servizio idrico ed in taluni casi elettrico: sono gli esiti dell’ultima allerta che ha riguardato la Lunigiana nella notte tra giovedì e venerdì, che ha visto numerosi fiumi e torrenti superare le soglie dei massimi storici degli ultimi dieci anni.

Ed oggi, la fragilità del territorio torna a preoccupare i suoi abitanti. Da parte sua il Consorzio di Bonifica, preposto alla tutela del patrimonio ambientale ed alla sicurezza idraulica, sconta al suo interno l’attacco del gruppo di minoranza. Con una lettera inviata a Regione, Genio civile e allo stesso Consorzio di bonifica, nei giorni scorsi Fortunato Angelini, Giampaolo Bertola e Pietro Casali hanno criticato il cattivo stato dei fiumi e chiesto più risorse proprio per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua dell’intero territorio provinciale. Il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi ha dichiarato che nel reticolo della zona di costa non si sono avuti particolari problemi e che quindi non troverebbero riscontro oggettivo le affermazioni della minoranza del Consorzio. Nessun riferimento, invece, sulla Lunigiana. Se non altro, è di ieri l’intervento su Aulla (nella foto) fortemente voluto dal sindaco Roberto Valettini. "Su forte sollecitazione del sindaco e dell’amministrazione - si legge nella pagina istituzionale del Comune di Aulla - sono attualmente in corso interventi di manutenzione straordinaria delle criticità già segnalate e presenti sul nostro territorio. In particolare Genio civile e Consorzio di bonifica sono al lavoro con uomini e mezzi in località Surrogati sul torrente Dorbola ed in località Filanda sul torrente Taverone". Ad accompagnare il comunicato, le foto di quantità di tronchi di alberi ammassati sulle sponde del fiume Magra dalla piena dei giorni scorsi. Immagini che hanno suscitato molte polemiche in rete. "Questi lavori andrebbero fatti prima dell’arrivo delle alluvioni ma non solo da noi. Ovunque fiumi, torrenti, canali sono pieni di vegetazione". È questo il tenore dei commenti che si sono sommati sui social per contestare un approccio a posteriori e straordinario che insegue le emergenze cercando di tamponarle invece di prevenirle.