Maltempo. Aiuti economici per il territorio Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge che prevede misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare l'emergenza alluvione. 12 milioni per le imprese, 25 milioni per le famiglie. Emendamento del Pd per estendere le misure a tutti i territori interessati.