"Malori sui bus: mezzi roventi fino a 50 gradi"

"Si viaggia su mezzi che sfiorano i 50 gradi – dice Giuseppe Lazzarotti (nella foto), rappresentante Rsa Filt-Cgil di Autolinee Toscane Massa-Carrara –. Da anni alle nostre lamentele per la mancanza di aria condizionata l’azienda risponde che non è un motivo invalidante per fermare il mezzo. Se un autista ritiene che non ci siano le condizioni l’unica alternativa è saltare la corsa, a danno degli utenti. Anch’io mi sono sentito male tempo fa per questo motivo. E abbiamo anche dei mezzi che buttano fuori aria calda dai bocchettoni proprio dalla parte degli utenti". Così i casi di malore degli autisti non mancano: "Non più di un mese fa una collega ha chiamato mentre era a bordo di un mezzo rovente. Ha rischiato grosso proseguendo la corsa ed è arrivata al capolinea in condizioni preoccupanti, con livelli pressori molto bassi, in una pozza di sudore. Un malore a bordo potrebbe causare delle tragedie".

E sui bus non è possibile abbassare un finestrino. "Tanti sono i disagi che segnaliamo ogni giorno – aggiunge Lazzarotti –. Credevo che con la nuova azienda qualcosa migliorasse. Ci sono mezzi che non si capisce come possano essere messi in circolazione, critici sia dal punto di vista della sicurezza che del sistema igienico sanitario. Dai bocchettoni esce aria nauseabonda. Su un mezzo, in curva e durante la marcia, la portiera si spalanca all’improvviso. Le segnalazioni vengono fatte ma non cambia nulla. C’è bisogno di mezzi nuovi. Arriverà qualche bus urbano, pochissimi extra urbani che sono poi quelli messi peggio. Abbiamo inoltrato una mail anche all’ufficio del lavoro proprio per il problema sicurezza e siamo in attesa di risposta".

Angela Maria Fruzzetti