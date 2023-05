Malattie e inquinamento Se ne parla con i medici Convegno a Marina

C’è anche Carrara tra i 46 siti dello studio del ministero della Salute legato alla mortalità dovuta all’inquinamento. Un eccesso di 1.668 decessi per ogni anno tra il 2013 e il 2017, di cui oltre la metà (il 56%) rappresentato da casi di tumore maligno. Il report ‘Studio Sentieri’: i medici illustrano ai cittadini il sesto rapporto ufficiale sulla diffusione delle malattie nei siti di bonifica di interesse nazionale’, sarà illustrato domani alle 15,30 nella sala conferenze dell’Autorità portuale a Marina nel corso dell’evento organizzato dall’ordine dei medici di Massa Carrara. Un incontro per spiegare al cittadino i dati sulla diffusione delle patologie nelle ex aree industriali, che esamina anche le condizioni socio economiche specifiche, fornisce una stima complessiva degli eccessi di rischio per le popolazioni residenti nei siti inquinati, ma anche uno studio sulle anomalie congenite. Il progetto ‘Sentieri’ rappresenta la realizzazione di un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei siti di interesse nazionale per le bonifiche (Sin). L’obiettivo è quello di aggiornare sulla mortalità e le ospedalizzazioni riguardanti gli abitanti residenti in 46 siti contaminati che includono 136 Comuni fra i quali Massa, Carrara, Piombino, Collesalvetti, Livorno e Orbetello.

Interverranno il presidente dell’Ordine dei medici Carlo Manfredi e Alberto Rutili. Fabrizio Bianchi parlerà della metodologia, Liliana Cori della partecipazione e della comunicazione. Moderano David Chiappuella e Alberto Rutili.

Conclude lo stesso Manfredi.