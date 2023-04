Malati terminali: "Sos, mancano posti hospice"

Aumenta la richiesta di posti hospice nei presidi che si occupano dell’assistenza e della cura dei malati terminali. Per la Lunigjana ne sono previsti complessivamente 4, un numero esiguo di fronte ai bisogni, di cui 2 già da tempo operativi a Fivizzano. Gli altri 2 erano previsti a Pontremoli, ma l’operatività di questa predisposizione non è mai decollata. A chiedere di realizzare questo servizio è il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri. "Nonostante le richieste - spiega - da qualche anno la direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani continua a promettere l’operatività dei 2 posti per Pontremoli, senza mai disporne concretamente la predisposizione. La questione però assume ormai i caratteri della disumanità. Persone e famiglie anche di recente, sono state costrette a vergognose migrazioni quotidiane". Per Ferri non è un fatto normale. "Ma mentre la risonanza magnetica non utilizzata, le liste d’attesa infinite, il ruolo di pazienti-trottole in giro per l’Asl a caccia di servizi a cui siamo abituati e costretti (solo per fare alcuni esempi) creano per lo più disagio economico, rabbia, perdite di tempo e contribuiscono magari piano piano insieme a carenze di altri servizi, allo spopolamento che il territorio soffre, il ritardo nel dare operatività ai posti hospice sconcerta ogni giorno di più perché dà la misura più reale dell’imbarbarimento dell’operato dell’Asl nei confronti dei cittadini più fragili e i più lontani, quelli insomma che contano meno, anzi, la cui vita non conta proprio niente".