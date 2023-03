“Malati di musical“ piace al pubblico e raddoppia

Le compagnie amatoriali registrano il “sold out“: i loro spettacoli riempiono la platea del Teatro dei Servi dove va in scena la rassegna “Restart”. Tanto successo che raddoppia l’appuntamento di questa settimana con uno spettacolo pomeridiano oltre a quello serale. “Malati di Musical – Terapia di gruppo” è il titolo dello spettacolo della rassegna in programma sabato, alle 17 e alle 21, sul palco del Teatro dei Servi. Un musical scritto e diretto da Maria Corsini e interpetato dagli allievi del corso di Alta Formazione Musical della Clacsonbeauty Musical di Marina di Carrara. Lo spettacolo, previsto inizialmente solo con l’appuntamento serale, è presto andato sold out: per accontentare le tante richieste arrivate, ed è stato quindi aggiunto un appuntamento pomeridiano. "Siamo contenti che questo spettacolo incuriosisca molti cittadini. Portare il musical al Teatro dei Servi è una sfida, ma siamo sicuri che Clacsonbeauty non tradirà le aspettative", ha commentato il direttore artistico, Leonardo Della Croce. I biglietti sono prenotabili telefonicamente anche via Whatsapp e sms al 3756466870 o email: [email protected]

Metti insieme uno psicanalista chiuso e riservato e un gruppo di persone ossessionate da ogni tipo di musical malati inguaribili con disturbi di personalità e umore. Cosa salterà fuori e soprattutto chi curerà chi? Sempre che ci sia qualcosa da curare.