"Malatesta: tavolo di crisi in Regione"

Per la Malatesta Legnami serve l’apertura di un tavolo di crisi, secondo la Lega, che sta mostrando attenzione con i gruppi in parlamento e in consiglio regionale. "Seguiamo da vicino l’evolversi della vicenda che coinvolge l’azienda di Licciana Nardi - scrivono Andrea Barabotti e Tiziana Nisini, vicepresidente della Commissione Lavoro -. Nell’interesse primario dei lavoratori e del territorio il sindaco Martelloni si è attivato per segnalare la forte criticità della situazione insieme alle altre autorità locali. Il dialogo è aperto e la nostra attenzione è massima". Interviene anche Elena Meini, capogruppo della Lega in Regione. "E’ necessario - aggiunge - che si apra un tavolo di crisi regionale ad hoc. Non bisogna far passare altro tempo, dobbiamo fare squadra per tutelare i lavoratori, valutare le ipotesi per rilanciare il sito produttivo e in ultima ipotesi come ricollocare i lavoratori. Vista la complessità auspichiamo che la Regione accolga prontamente il nostro appello che sarà formalizzato attraverso una mozione consiliare".

L’Unione dei comuni definisce costruttivo l’incontro col prefetto della provincia di Massa-Carrara. "Si sono fatte valutazioni sul futuro della ditta per mantenerla in quel sito e in quel luogo- dice il presidente Gianluigi Giannetti -, e l’Unione di Comuni ribadisce la massima disponibilità, sperando che l’azienda possa risolvere le problematiche. Siamo a disposizione e in caso estremo di chiusura ci impegneremo per trovare nuove opportunità ai lavoratori".