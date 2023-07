Malatesta Legnami, tutti in Regione Si apre il tavolo con la proprietà per il licenziamenti dei 20 operai

di Michela Carlotti

La convocazione a Firenze, al tavolo dell’unità di crisi regionale aperto per i licenziamenti della “Malatesta Legnami” di Liccana, è arrivata alla Cisl nel tardo pomeriggio di ieri. Appuntamento il 2 agosto e ci si aspetta di vedere al tavolo anche Valerio Vecchiuzzo, l’amministratore unico della ditta che dal 13 giugno sembra svanito ma che giovedì si è presentato ad Aulla per la vertenza Cisl, con i sindacalisti Lorenzo Sichei, Andrea Giannuzzi e Ilaria Rossi, assistiti dall’avvocato Roberto Valettini. Vecchiuzzo sede ha confermato la volontà di procedere al licenziamento collettivo dei venti dipendenti. "Senza dubbio ce lo aspettavamo – dice Sichei –, Se l’azienda avesse avuto la volontà di continuare a produrre avrebbe dato segnali prima, anche perché stavano arrivando lamentele da aziende che aspettavano i materiali". Problemi finanziari quelli spiegati da Vecchiuzzo, l’azienda si sarebbe trovato in mancanza di liquidità. "Questa situazione ci ha un po’ sorpreso. Non è facile – dice Lorenzo Sichi –, in così breve tempo, capire certe dinamiche finanziarie e societarie. Quella che ci ha rappresentato Vecchiuzzo è una situazione veramente drastica, con impossibilità di andare avanti proprio per mancanza di liquidità dell’azienda e quindi per l’impossibilità di far fronte non solo ai pagamenti degli stipendi ai lavoratori ma anche fornitori e, probabilmente, istituti di credito".

Il ricorso ad ammortizzatori sociali non è stato preso in considerazione dall’azienda che vede nella messa in liquidazione l’unica strada percorribile. Secondo il sindacato la valutazione da fare è invece proprio sulla possibilità di aprire una fase di ammortizzatori sociali per non disperdere una manodopera professionalmente qualificata e poter in caso riprendere l’attività produttiva. "E’ di un’azienda importante per il territorio e che la Lunigiana non si può permettere di perdere". Viste le premesse, quindi, il sindacato non ha potuto raggiungere un accordo sui licenziamenti collettivi richiesti dall’azienda.

Si sarebbero già fatti avanti diversi soggetti interessati a rilevare l’azienda. "Da quello che sappiamo – dichiara Sichei –- ci sono più aziende che si sono fatte avanti per valutare la possibilità di continuazione la produzione in loco. Ciò significa rilevare la società ma ad oggi non possiamo sapere in che modo e con quali opportunità". Sarebbe comunque un segnale importante l’interesse di aziende esterne al territorio a far continuare quest’attività produttiva in Lunigiana. Intanto i lavoratori sono in attesa e sperano sul pagamento della mensilità di giugno nei prossimi giorni.